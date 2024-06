Dworzec Lublin z nagrodą za dostępność

Podczas Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością w pałacu prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „Lider Dostępności”. Ma on na celu nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

– Polska staje się państwem dostępnym, dostępnym dla każdego w jak największym stopniu, co ma dla naszego dobrego rozwoju, dla naszego dobrego samopoczucia jako społeczeństwa, dla poczucia wspólnoty i solidarności fundamentalne znaczenie – zaznaczył podczas gali prezydent RP Andrzej Duda.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę projektów – aż 83. Kapituła złożona z urbanistów, specjalistów z zakresu planowania uniwersalnego oraz specjalistów zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP wybrała laureatów w 8 kategoriach.

W jednej z nich wyróżnienie otrzymał Dworzec Lublin. W IX edycji konkursu Dworzec Lublin otrzymał nagrodę w kategorii „Duży obiekt użyteczności publicznej”.

– To dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że starania o stworzenie obiektu przyjaznego dla wszystkich grup pasażerów było niezwykle ważne. Od samego początku celem była budowa dworca, w którym każdy, niezależnie od wieku, sprawności czy innych ograniczeń, mógłby czuć się komfortowo i bezpiecznie – mówi dyrektor ZTM w Lublinie, Grzegorz Malec. I dodaje: – Dlatego też projekt zakłada szereg rozwiązań, które ułatwiają poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom z ograniczoną mobilnością. Jesteśmy dumni z tego, że nasz dworzec wyznacza trendy i staje się wzorem dla innych. Każdy powinien mieć możliwość swobodnego i komfortowego podróżowania, dlatego też nieustannie pracujemy nad dalszym udoskonalaniem i podnoszeniem standardów dostępności. To dla nas motywacja do kolejnych działań i tworzenia jeszcze bardziej przyjaznych przestrzeni dla wszystkich.

To już kolejna nagroda dla Dworca Lublin. W 2019 roku znalazł się na liście nominowanych do nagrody World Building of The Year w kategorii Infrastruktura, przyznawanej w ramach World Architecture Festival w Amsterdamie.

Rok później otrzymał nagrodę Real Estate Impactor wręczaną przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii Innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni. Natomiast w 2022 roku zdobył wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”. Dworzec Lublin zwyciężył także w tegorocznej edycji konkursu Property Design Awards 2024. Decyzją Jury oraz czytelników portalu otrzymał nagrodę w kategorii „bryła – obiekty publiczne”. Dworzec został także nominowany do nagrody „Cuda Polski 2024” czasopisma National Geographic.