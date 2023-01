Nowy dworzec w budowie. Na razie na 80 procent

To nie pierwsze opóźnienie, bo pierwotny termin ukończenie inwestycji upływał 29 lipca ubiegłego roku. Na wniosek realizującej ją firmy Budimex miasto zawarło jednak aneks do umowy, dający na dokończenie prac dodatkowe siedem miesięcy. Niedawno wykonawca zwrócił się jednak z prośbą o kolejne wydłużenie terminu, tym razem do końca tego roku. Argumentował to trudnościami w dostępności do materiałów i urządzeń, z uwagi na sytuację gospodarczą oraz wojnę w Ukrainie. Jak informuje Ratusz, ostatecznej decyzji w tym zakresie jeszcze nie podjęto.

Budowa nowego dworca pochłonie ok. 340 mln zł, choć pierwotnie była mowa o kwocie 237 mln zł. Do połowy stycznia wartość wykonanych robót wyniosła blisko 204 mln, a stopień zaawansowania prac (wraz z budową sieci dróg dojazdowych) urzędnicy oceniają na ok. 80 proc.

– Przy inwestycji pracuje około 100 pracowników i 12 jednostek sprzętowych. Aktualnie prace koncentrują się na montażu elementów szklanych obiektu. Równolegle prowadzone są roboty w zakresie infrastruktury drogowej, gdzie większość zadań jest już na ukończeniu. Pozostały prace porządkowe, z branży zieleni oraz oznakowania. Nowoczesny dworzec będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. W jednej części miasta zintegruje on kilka form transportu, stając się centrum komunikacyjnym nie tylko Miasta, ale całego regionu – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Dach na części nieużytkowej i użytkowej został zabetonowany. Wykonano tam izolację z membrany z warstwą styropianu oraz instalację odwadniającą. W części użytkowej zamontowano wszystkie 30 donic do sadzenia drzew na dachu oraz rozpoczęto montaż placu zabaw. Będzie się on składał z systemowego parku linowego. Obecnie finalizowane jest pokrycie wiat fotowoltaiką. Trwa również montaż fasad szklanych na budynku dworca oraz instalacja podsufitki pod wiatą. Wykonawca zamontował już elewacje szklane na windach zewnętrznych i zakończył montaż paneli szklanych na wiatach przystankowych. W garażach podziemnych trwa montaż instalacji wewnętrznych, drzwi, prace wykończeniowe ścian, wykonano posadzki oraz izolację stropu. W budynku kładzione są instalacje wewnętrzne oraz wykonywane konstrukcje pod fasady aluminiowe, instalacje wentylacyjne i elektryczne. Wokół dworca wykonano wszystkie podbudowy z kruszywa i trwają przygotowania do układania warstw bitumicznych oraz zabetonowano wszystkie zatoki postojowe.

Magistrat znalazł już śmiałków, którzy podejmą się ryzykownej operacji związanej z wykonaniem wgłębień w płycie fundamentowej, chroniącej obiekt przed naporem wód gruntowych. Chodzi o powstaniu miejsca na mechanizm napędzający ruchome schody, o czym na etapie projektowania zapomnieli architekci. Zajmie się tym lubelska spółka Lubren. Miasto zawarło już w tej kwestii porozumienie z wybraną firmą oraz głównym wykonawcą. Oznacza to, że te prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

W ramach inwestycji powstaje trzykondygnacyjny budynek wraz z częściowo użytkowym dachem oraz parkingiem podziemnym o powierzchni około 7,5 tys. mkw dla 174 samochodów. Powierzchnia całkowita dworca wyniesie ponad 18 tys. mkw. Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma również plac Dworcowy. Po uporządkowaniu ruchu kołowego stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego.