W kinie w Lublinie. Za darmo. Tylko trzeba odebrać wejściówkę

Noworoczne Kino Rodzinne to pierwsze z wydarzeń dla rodzin, które na 2025 rok zaplanowało miasto Lublin. 5 stycznia, najmłodsi mieszkańcy Lublina wraz z rodzicami lub dziadkami mogą nieodpłatnie wybrać się na przedpremierowy pokaz filmu w Kinie Bajka (ul. Radziszewskiego 8).

Pokaz filmu „Kleks i wynalazek Filipa Golarza” zaplanowany jest na niedzielę (5 stycznia) o godzinie 15.30. Wejście jest bezpłatne, ale obowiązują wejściówki. Te można odbierać od czwartku (2 stycznia) w godzinach 8-15.30 w siedzibie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 (pokój 101).

Warto się spieszyć, ponieważ nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 4 wejściówki.

– Podobnie jak poprzednie lata, rok 2025 również obfitować będzie w wydarzenia integrujące rodzinny: warsztaty, wyjścia do kina, spotkania tematyczne i konkursy – wylicza Anna Augustyniak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. – Wszystko po to, by sprawić radość naszym najmłodszym mieszkankom i mieszkańcom. Spotkania rozpoczynamy już w najbliższą niedzielę przedpremierowym pokazem filmowym drugiej części przygód Pana Kleksa. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu. Z pewnością będzie to doskonała okazja do wzmacniania relacji i wspaniałej, rodzinnej zabawy. Wspólnie spędzony czas to najlepsze, co możemy podarować naszym najbliższym.