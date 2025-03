Dzień Kobiet u wojewody lubelskiego

Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, uhonorował 10 zaangażowanych w pracę dla województwa kobiet, wręczając im medale. Nagrodzonymi paniami, które piastują funkcje publiczne w samorządzie były między innymi: Elżbieta Masicz, Marta Małysek, Monika Orzechowska.

Kolejnym punktem spotkania był wykład o roli kobiet z województwa lubelskiego w życiu publicznym poprowadzony przez dr hab. Krystynę Leszczyńską-Wichmanowska profesor UMCS.

W programie spotkania był panel dyskusyjny przedstawiający cele kobiet w administracji i polityce w którym wzięły udział: Edyta Wolanin - burmistrz Zwierzyńca, Wiesława Sieńkowska – wójt gminy Komarów-Osada, Anna Glijer – pełnomocnik wojewody ds. kobiet oraz Anna Obel-Szurek z Urzędu Miejskiego w Łęczne.

– Dzisiejszy panel to mały krok w kierunku do tego, co powinniśmy robić, aby podkreślać rolę Pań we współczesnym życiu publicznym. Z drugiej strony – jak działać, aby Panie coraz bardziej, chętniej i odważniej angażowały się w to życie publiczne – powiedział wojewoda lubelski.