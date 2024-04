Dzień otwarty w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. cc. Majora Hieronima Dekutowskiego ps. " Zapora" w Lublinie

- W tym roku szkolnym mamy ograniczona liczbę klas, w związku z tym musieliśmy dokonać głębokiej analizy, jakie profile zachowujemy w następnym roku szkolnym. W latach ubiegłych tych profili było zdecydowanie więcej. W roku szkolnym 2024/2025, otwartych zostanie trzy klasy, pierwsza o profilu geograficzno-angielskim jest to klasa, która cieszyła się dużą popularnością w naszej historii. Druga klasą jest typowy human, czyli język polski, gdzie jedna grupa realizuje rozszerzenie z historii a druga z wiedzy o społeczeństwie. Trzecia klasa będzie związana z naukami przyrodniczymi- biologia, gdzie jedna grupa będzie miała rozszerzoną chemie, a druga fizykę- mówiła Urszula Sławek, dyrektorka XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.



Jak podkreśla dyrektorka Sławek, szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem, odwiedzana jest dość licznie. - Szkoła wyróżnia się panująca tu atmosferą, jesteśmy zainteresowani sprawami ucznia, jego problemami, ale i sukcesami. Mamy świetnych specjalistów, którzy pracują z naszą młodzieżą- podkreśliła dyrektorka.



Uczniowie postrzegają placówkę jako przyjazne miejsce , chętnie biorą udział w konkursach ogólnopolskich czy uczestniczą w kołach zainteresowań. 29 LO wg. uczniów to miejsce, gdzie można przygotowywać się do zdobycia certyfikatu DELF z języka francuskiego na poziomie A2, oraz z języka niemieckiego w Instytucie Goethego Start 1 i Start 2 oraz dobrze przygotować sie do egzaminu maturalnego. Miejsce pozwala rozwijać zainteresowania, poznawać inne kultury i uczestniczyć w wymianach europejskich.



Ola Ogrodnik jest uczennicą klasy pierwszej o profilu humanistycznym. Szkołę wybrała kierując się opiniami koleżanek i kolegów. Choć wybór nie był łatwy, placówka była jej pierwszym wyborem.



-Atmosfera w szkole jest fajna, nauczyciele są bardzo mili. Dobrze się tu czuje. Nauka w tej szkole nie jest trudna, choć niektórzy nauczyciele są wymagający- mówiła Ola.



Placówkę chwalą również nauczyciele:- Szkoła ma wiele atutów, przede wszystkim wspaniali uczniowie, dobra atmosfera panująca w placówce oraz lokalizacja w centrum. Nasi uczniowie mają wiele pasji, chcą się rozwijać, widać w nich chęć do nauki i nastawienie na drugiego człowieka a to bardzo cenne- podsumowała Marta Bulzak, nauczycielka geografii w 29 LO.