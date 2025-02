Dzień Wschodzi: wicemarszałek Marek Wojciechowski

Czy Karol Nawrocki jest wystarczająco dynamicznym kandydatem aby pokonać Rafała Trzaskowskiego? Czy obecne władze województwa doczekają końca kadencji w aktualnym składzie? Na co można wydać 18 mln zł? To tylko niektóre z pytań, które zadamy wicemarszałkowi Markowi Wojciechowskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy do oglądania.

Kolejna rozmowa z cyklu Dzień Wschodzi już w najbliższą środę o godzinie 8:45.