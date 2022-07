Lublin: Dziesięć lat programu "Rodzina Trzy Plus". Korzysta z niego 20 tys. osób

Karta przysługuje każdemu z członków rodziny, w której jest co najmniej trójka dzieci. Warto dodać, że program został wprowadzony przez miasto jeszcze zanim państwo wprowadziło ogólnopolską kartę dużej rodziny. Miejski program działa równolegle z ogólnopolskim i wciąż ma się dobrze.

– Już ponad 220 partnerów oferuje ulgi i zniżki na produkty oraz usługi. Wśród nich są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy, a ulgi dotyczą zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, sportowych, kulturalnych oraz m. in. oferty medycznej i gastronomicznej – informuje Urząd Miasta, który wczoraj wręczył dwudziestotysięczną kartę.

Z oficjalnych danych wynika, że rodziny wielodzietne stanowią około 8 proc. wszystkich rodzin żyjących na terenie miasta. – W Lublinie zameldowanych jest blisko 50 tys. rodzin, z czego ponad 4 tys. to rodziny duże, w których wychowuje się ok. 14,5 tys. dzieci – podkreśla Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Wsparcie rodzin wielodzietnych to nie tylko wspomniana karta. To także tańsze bilety komunikacji miejskiej (10 zł na osobę rocznie w mieszkających w Lublinie rodzinach z co najmniej czwórką dzieci), niższe opłaty za przedszkola, czy niższe stawki za wywóz odpadów.