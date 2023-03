Dziewczyny z Lublina walczą z ubóstwem menstruacyjnym

Czym są różowe skrzyneczki? To po prostu pojemniki, w których znajdują się podpaski. Dlaczego są takie ważne?

– Wiele dziewczyn zapomina brać środki higieny intymnej z domu. Często nie jest przygotowana. Dlatego powinnyśmy mieć łatwy i szybki dostęp do środków higieny osobistej – tłumaczy Nina i dodaje: – Tym, o czym nie mówi się zbyt często jest też ubóstwo menstruacyjne. Niektórych dziewcząt i kobiet zwyczajnie nie stać na kupowanie takich środków. Nie mają do nich dostępu. Podczas menstruacji korzystają z papieru lub ściereczek. Zdarza się, że z tego powodu nie chodzą do szkoły. Nie wychodzą z domu. Taka sytuacja jest ciosem w ich godność.

– Menstruacja jest też wciąż tematem tabu. Wiele osób wstydzi się o niej mówić. Wiele osób traktuje to jak coś wstydliwego. Brak też właściwej edukacji na ten temat. Dlatego w ramach naszego projektu chcemy jak najwięcej mówić na ten temat. Za sprawą naszego projektu chcemy "odczarować" temat miesiączki – dodaje Kinga.

Stąd ekipa projektu „M jak menstruacja” organizuje warsztaty dla uczniów lubelskich szkół opowiadając o menstruacji z perspektywy różnych kultur.

– Mówimy też jak podczas miesiączki radzić sobie z bólem, czy jak komuś pomóc – dodaje Kinga. – Na podstawie pierwszych obserwacji widzimy, że takie rozmowy są bardzo potrzebne.