Dzisiaj święto zakochanych. Pamiętaliście złożyć życzenia swoim ukochanym?

Walentynki kojarzą się dziś głównie z romantycznymi gestami, ale ich historia sięga starożytnego Rzymu. Święto to wywodzi się prawdopodobnie z obchodów Luperkaliów – festiwalu płodności ku czci Fauna, podczas którego mężczyźni losowali imiona kobiet, z którymi mieli spędzić kolejne miesiące.

Z czasem, gdy chrześcijaństwo zyskało dominującą pozycję w Europie, dawny pogański zwyczaj zastąpiono wspomnieniem św. Walentego – męczennika, który według legendy potajemnie błogosławił śluby zakochanych mimo zakazu cesarza Klaudiusza II. Za swoją działalność został skazany na śmierć, a przed egzekucją miał napisać list do swojej ukochanej, podpisując go słowami „Twój Walenty” – co dziś uznaje się za pierwowzór walentynkowych kartek.

W średniowieczu Walentynki stały się popularne zwłaszcza w Anglii i Francji, gdzie uważano, że to właśnie 14 lutego ptaki dobierają się w pary. W XVI i XVII wieku tradycja wysyłania miłosnych liścików rozprzestrzeniła się na całą Europę, a w XIX wieku pojawiły się pierwsze drukowane kartki walentynkowe. Współcześnie to święto miłości obchodzone jest na całym świecie – od romantycznych kolacji po wspólne podróże i niezapomniane przeżycia.

Na początku tygodnia poprosiliśmy naszych Czytelników by wysyłali do naszej Redakcji romantyczne życzenia miłosne. Zostaliśmy zasypani wyznaniami miłości od Lublinian i mieszkańców województwa lubelskiego. Zobaczcie czego życzą swoim drugim połówkom.

Droga Olu,

Dziękuję, że wytrzymałaś ze mną już 20 lat. Jesteś ze mną mimo moich wad, zawsze piękna i kochana. ~Roman



Karolina, dzięki, że mnie znosisz na co dzień. Obiecuję, że dziś wyjątkowo nie zostawię skarpetek na podłodze. Twój Paweł.



Kacper, obiecuję, że więcej nie schowam ci pada od konsoli. Może ;)

Kasia



Pewnego dnia, gdy cię zobaczyłem radością zabłysły moje powieki. Pamiętaj, że Cię pokochałem i będę kochał aż do śmierci i jeden dzień dłużej.

Dla Bogusi



Gdy zostałem całkiem sam wtedy ty się pojawiłaś, wszystkie troski i kłopoty swą osobą zakryłaś.

Janusz



Dla moje kochanej Agaty z okazji dnia zakochanych, życzę abyśmy byli razem do końca naszych dni. Jesteśmy ze sobą od roku, a mi się wydaje, że od zawsze. Bez Ciebie jest mi smutno i nic mi się nie chce. Chcę, żebyśmy byli zawsze razem.

Twój Alan

Jesteśmy niczym dwie połówki jabłka. Ślę Ci życzenia bośmy złączeni. Z okazji Walentynek kochanej żonie

Zdzisław



Kochany Mateuszu!

Nie jesteś idealny – zapominasz wynieść śmieci i zawsze gubisz klucze, ale nie zamieniłabym Cię na nikogo innego. Kocham Twój uśmiech, Twoje ciepło i to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję, że jesteś moim wsparciem i najlepszym przyjacielem! Twoja Ola.



Kochany Grześku!

Mimo że chrapiesz, zostawiasz okruszki w łóżku i twierdzisz, że pilot do TV to Twoja własność, to i tak Cię kocham! Dziękuję, że znosisz moje humory i udajesz, że nie widzisz kolejnych paczek z zakupami. Twój największy fan (i czasem Twój koszmar) – Twoja Asia!



Mój drogi Kamilu!

Mimo że twierdzisz, że „za 5 minut” to realny czas, a Twoja wersja sprzątania to przesunięcie rzeczy w inne miejsce, to i tak Cię kocham. Dzięki, że zawsze podnosisz mi humor i przynosisz jedzenie, gdy mam focha. Twój największy skarb (serio, doceniaj mnie)! Kochająca żona, Magdalena

Kochana Marto!

Choć zajmujesz 90% szafy i zawsze mówisz, że „już wychodzisz”, to i tak jesteś moją ulubioną osobą! Dziękuję, że mnie kochasz, mimo że nie umiem dobrze zrobić prania. Jesteś moim szczęściem! Twój Paweł.

Moja cudowna Marto!

Wiem, że czasem doprowadzam Cię do szału, ale i tak mnie kochasz – i za to Ci dziękuję! Tomek