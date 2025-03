Ekspresowo popędzą z drogami przez nasz region. W kraju też się dzieje

Te olbrzymie pieniądze zostaną przeznaczone na budowę blisko 370 kilometrów dróg nadzorowanych przez lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o sieć ekspresówek i autostradę A2. Ten olbrzymi plan budowy domknie sieć dróg szybkiego ruchu biegnących przez nasz region w kierunku granic oraz na północ, w stronę Białegostoku. Te plany drogowcy ogłosili w miniony piątek, 21 b.m., w swojej siedzibie przy ulicy Ogrodowej w Lublinie.

Plany

Marek Żmijan, szef lubelskiego oddziału GDDKiA, zapowiedział boom drogowy. Podczas konferencji prasowej stwierdził, że tak wielkiej ofensywy inwestycyjnej jeszcze nie było w lubelskim drogownictwie.

Drogi ekspresowe, które są szkieletem komunikacyjnym naszego regionu, zostaną domknięte w ciągu najbliższych 5 lat. Kluczowe są budowy S12, S17 i S19.

W kierunku Dorohuska

Budowę S12, od Piask przez Chełm i dalej do granicy w Dorohusku, podzielono na trzy odcinki realizacyjne: Piaski Wschód – węzeł Dorohucza (ok. 13 km), węzeł Dorohucza – węzeł Chełm Zachód (ok. 21 km) i Węzeł Chełm Wschód – Dorohusk (ok. 23 km); (bez obwodnicy Chełma, której budowa zmierza ku końcowi). Droga będzie oddana do użytku w latach 2027 – 2028.