Ekstremalna Droga Krzyżowa. "Po takim zmęczeniu wszystkie maski opadną”

„Musicie od siebie wymagać” - to dobrze znane hasło, z nauk Jana Pawła II, które będzie przyświecać tegorocznym rozważaniom. Zdaniem organizatorów, pomimo religijnego przesłania akcji, co roku uczestniczy w niej bardzo dużo osób, które mają problemy z wiarą.

- Ta idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej daje niesamowite poczucie, że człowiek poznaje sam siebie. Po zmęczeniu wszystkie maski opadną. Wtedy już nie mamy żadnych intelektualnych prób wytłumaczenia sobie różnych naszych postępowań. Tam już jesteśmy sam na sam ze sobą i z Panem Bogiem. To daje poczucie niesamowitego doświadczenia wielkiej mocy – mówi organizator ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

W poprzednim roku w wydarzeniu uczestniczyło ponad 4 tysiące pątników z Lubelszczyzny. Organizatorzy przypuszczają, że w tej edycji może być ich jeszcze więcej.

- Co ciekawe, często biorą udział w EDK, ludzie, którzy są sportowo zahartowani, jednak na mecie mówią, że naprawdę byli zmęczeni. EDK to nie tylko przemarsz, to przede wszystkim droga w głąb siebie – zauważa ks. Ładniak.

Od 14 lutego można zgłaszać deklaracje przejścia EDK. Są one dostępne na stronie edk.lublin.pl Nie jest to konieczny wymóg, aczkolwiek pozwoli przygotować darmowe pakiety, w których znajdziemy rozważania i opaskę odblaskową. Organizatorzy zachęcają również do materialnego wsparcia EDK, np. na portalu pomagam.pl

W przygotowanie wydarzenia zaangażowana jest Legia Akademicka, ZHR, Polowe Drużyny Sokole i Ochotnicze Straże Pożarne, które zadbają o bezpieczeństwo pątników i przygotują dla nich np. ciepłą herbatę na trasie.

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się 8 marca Mszą Świętą o godzinie 19 w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie uczestnicy wyjdą jedną z 9 przygotowanych tras, które biegną lokalnymi drogami oraz duktami leśnymi. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej znajdują się przy kościołach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Pełną listę przygotowanych szlaków znajdziecie poniżej: