Ekstremalna wyprawa górska dla Hospicjum im. Małego Księcia

Marzenia i Motywacje

Dawid Oleszko, entuzjasta górskich wędrówek, postanowił rzucić sobie wyzwanie, które połączy jego pasję z pomaganiem innym. Trasa, którą zaplanował, prowadzi od Świeradowa-Zdroju, przez Wołosate na Podkarpaciu, aż do Grybowa. To wyjątkowo trudny szlak, liczący 1600 km, który wymaga nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale i stalowej woli.

- Pomysł chodzenia po górach narodził się podczas pandemii w 2020 roku. Wtedy zaczęła się moja pasja do gór. Chęć wyzwania i motywacja, by pomóc dzieciom z hospicjum, sprawiły, że postanowiłem podjąć to wyzwanie – mówi Dawid Oleszko.

Trasa, którą wybrał Dawid, wiedzie przez jedne z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych szlaków w Polsce. Chociażby Bieszczady, mimo że wydają się niskie, są wyniszczające dla organizmu. Różnice wzniesień, słabo oznaczone szlaki oraz bagna to tylko niektóre z trudności, jakie czają się na drodze.

- Karpacki szlak jest słabo oznaczony, co może prowadzić do zgubienia drogi. To będzie prawdziwy test mojej wytrzymałości - tłumaczy Oleszko.

Przygotowania do takiej wyprawy trwały ponad rok. Dawid codziennie pokonywał długie dystanse, aby wzmocnić swoje ścięgna i mięśnie. Zrezygnował z tradycyjnych ćwiczeń na rzecz codziennych marszów, często kosztem snu czy spotkań z przyjaciółmi.

- Większość moich znajomych po pracy szła spać, a ja robiłem 20 km dziennie – wspomina.

Pomoc dla Hospicjum

Celem wyprawy jest zebranie funduszy na Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Dawid założył zbiórkę na platformie zrzutka.pl, gdzie każdy może wpłacić dowolną kwotę. Marzy mu się, że uda się zebrać chociaż 5 tysięcy złotych.

- Chcę zebrać 5000 zł, choć mam nadzieję, że uda się więcej. To wielka sprawa dla mnie i dla dzieciaków z hospicjum– mówi Dawid.

Jak Śledzić Wyprawę?

Wyprawa Dawida będzie relacjonowana na jego profilach na Facebooku i Instagramie. Wszyscy zainteresowani mogą na bieżąco śledzić jego postępy, kibicować mu i wspierać finansowo.

Instagram: https://www.instagram.com/oleeeszek

Facebook: https://www.facebook.com/dawid.oleszko.5

https://zrzutka.pl/namkp6