Zapach ciepłych gofrów czuć na ul. Narutowicza już kilka kamienic przed „57”. Pod niewielkim lokalem kilka młodych osób, to ci, którzy nie mieszczą się w środku.

- Czekałyśmy więcej niż pół godziny, bo są dwie kolejki, do płacenia i odbioru a robienie gofrów trwa. Dobrze się złożyło, bo akurat skończyłyśmy lekcje i mogłyśmy przyjść. Już wysłałyśmy zdjęcia znajomym, w lublinie tego jeszcze nie było. W innych miastach influenserzy sie nimi fotografują – mówią Wiktoria, Martyna i Amelia, które były jednymi z pierwszych klientek. Oceniają, że to dobry pomysł na słodką przekąskę i ceny porównywalne do tych za gofry w innych lokalach.