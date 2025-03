Lublin, jako Europejska Stolica Kultury 2029, stanie się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Europie. To nie tylko wyróżnienie, ale także szansa na promocję miasta na arenie międzynarodowej. W grudniu ubiegłego roku miejscy radni zagłosowali za utworzeniem instytucji kultury o tej samej nazwie. Będzie ona odpowiedzialna za koordynację i realizację projektu, który ma na celu wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta oraz promocję Lublina jako centrum kulturalnego w Europie, z kulminacyjnym momentem swojej działalności w 2029 roku, kiedy miasto czeka organizacja kilkunastu festiwali i innych wydarzeń związanych z tytułem ESK.

Wymagania, jakie stawia się przed potencjalnymi kandydatami mają zapewnić wybór profesjonalisty. Ratusz poszukuje kandydata, który spełni szereg wymagań. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych lub podmiotach gospodarczych działających w obszarze kultury. Dodatkowo, wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze finansów publicznych. Niezbędna jest także znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem. Kandydat nie może mieć prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe. W przypadku cudzoziemców lub Polaków mieszkających za granicą, wymagana jest także znajomość języka polskiego.

W ogłoszeniu można przeczytać, że dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w zarządzaniu zespołami liczącymi co najmniej 20 osób, znajomość dodatkowych języków obcych, doświadczenie w promowaniu kultury polskiej za granicą oraz wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za zarządzanie całokształtem działalności instytucji, w tym realizację programu Europejskiej Stolicy Kultury. Do jego zadań będzie należało reprezentowanie instytucji na zewnątrz oraz współpraca z międzynarodowymi partnerami. Dyrektor będzie także odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, opracowywanie rocznych planów działania i finansowych oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania kontroli zarządczej i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Od kandydatów, którzy aplikują na to stanowisko wymaga się CV i listu motywacyjnego oraz innych dokumentów potwierdzających pozostałe wymagania. To jednak nie wszystko, Ratusz chcę także przygotowania programu działania instytucji, który w przypadku rekomendacji kandydata na stanowisko dyrektora, będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji, zawieranej przed powołaniem na stanowisko. Program ma być przygotowany na okres 7 lat i mieć maksymalnie 30 stron A4. 7 lat to też okres, na jaki zostanie wybrany nowy dyrektor.

Termin składania swoich ofert kandydatom upływa 7 kwietnia br. o godz. 15:30. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, lub przesłać pocztą.

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie komisja konkursowa sprawdzi, czy kandydaci spełniają wymagania formalne. W drugim etapie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z maksymalnie 3 kandydatami, których programy działania instytucji zostaną najwyżej ocenione. Nowego dyrektora mamy poznać z początkiem czerwca.

Europejska Stolica Kultury, jako instytucja, swoją siedzibę ma przy ulicy Kapucyńskiej 4.