Family Spot czyli jak lubelski ratusz stał się bardzo rodzinny

To przedsięwzięcie skierowane do lubelskich rodzin 3 Plus, a realizowane od czerwca przez Związek Dużych Rodzin 3 Plus Koło Lublin.

– Projekt ten ma charakter pilotażowy w skali kraju, a jego realizacja, poza wymiarem edukacyjnym, to również zabawa i integracja dla rodzin – mówi Monika Lipińska, wiceprezydent Lublin ds. społecznych.

Alicja Jaroszewska oraz Łukasz Jaroszewski, animatorzy projektu dodają, że celem Family Spot jest tworzenie miejsc przyjaznych rodzinie, gdzie można się spotkać, dzielić doświadczeniem, podnosić kompetencje rodzicielskie i integrować. – Zajęcia w ramach Family Spot są bezpłatne, w pełni dostępne dla wszystkich rodzin, po wcześniejszej rejestracji – mówią.