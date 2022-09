Finansowe nagrody marszałka dla artystów i animatorów. Llista nagrodzonych

Łączna pula przyznanych w tym roku nagród za działalność kulturalną to 168 tys. zł. Urząd Marszałkowski listy nagrodzonych w 2022 r. nie ukrywa, ale tego ile kto dostał, zdradzić nie chce.

– Takie są przepisy RODO. Zabraniają nam ujawniania konkretnych kwot – usłyszeliśmy dziś w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego.

- Przez ostatnie trzy lata nagrodziliśmy 172 osoby, w tym roku będzie to kolejne kilkadziesiąt osób. Artystów i ludzi z szeroko pojętej kultury, animatorów i tych, którzy zajmują się zachowaniem naszego dziedzictwa kulturowego. Cieszę się, że tacy ludzie w województwie lubelskim są, a te nagrody mają służyć, by płomień ich zapału nie zgasł – mówił podczas dzisiejszej wideokonferencji marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Jak ustaliliśmy – najniższe przyznane przesz Zarząd Województwa nagrody to 2 tys. zł.

– Czy to dużo czy mało? To gest symboliczny. Dla jednych będzie to kwota, która pozwoli im dołożyć do swojej działalności artystycznej. Dla drugich będzie to kwota niewystarczająca – stwierdził Stawiarski. – Czekamy na kolejne zgłoszenia. Zgłoszenia można kierować na urząd marszałkowski do 31 października. Wnioski staramy się rozpatrywać na bieżąco.

Informacji na ten temat udziela Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL (ul. Grottgera 4, p. 541, tel. 81 441 67 17).