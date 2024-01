Fuzja w urzędzie, podwyżki dla radnych, likwidacja przedszkola. Dziś sesja Rady Miasta Lublin

W wyniku fuzji obu jednostek od 1 lipca miałby funkcjonować Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Ratusz zapewnia, że warunki osób zatrudnionych w obu instytucjach pozostaną bez zmian. Miejscy urzędnicy tłumaczą, że połączenie związane jest przede wszystkim z nadchodzącą możliwością pozyskania unijnych środków m.in. z przebudową dróg, budową węzłów komunikacyjnych czy zakupem nowego taboru komunikacji miejskiej. Miasto tłumaczy też, że w ostatnich latach na przyjęcie podobnych rozwiązań zdecydowały się władze Szczecina, Łodzi, Bydgoszczy czy Słupska. Dzisiejsze głosowanie lubelskich radnych nad projektem uchwały intencyjnej w tej sprawie będzie pierwszym krokiem w tym kierunku.

Podczas czwartkowej sesji głosowany będzie również projekt złożony przez grupę radnych. Chodzi o nadanie imienia skwerowi położonemu między blokami przy ul. Pana Tadeusza 8 i 10 oraz ul. Nowogródzką w osiedlu Mickiewicza na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Radni z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka proponują, by to miejsce nazwać imieniem Marii Urban-Mieszkowskiej. To znana polska malarka, która niemal całe swoje życie artystyczne spędziła w Lublinie, mieszkając właśnie w tej okolicy. W tym roku mija jej 95. rocznica urodzin i 20. rocznica jej śmierci.

Jednym z tematów obrad będą również zmiany w wynagradzaniu radnych dzielnicowych. Ich diety miałyby wrosnąć o niespełna 42 proc. Po zmianach przewodniczący zarządów dzielnic mieliby miesięcznie otrzymywać 1293 zł (obecnie 912 zł), przewodniczący rad dzielnic – 583 zł (obecnie 411 zł), sekretarze zarządów – 355 zł (obecnie 250 zł), a pozostali radni – 76 zł (obecnie 53 zł).

Radni podejmą też m.in. ostateczną decyzję w sprawie likwidacji Przedszkola nr 49 przy ul. Pana Balcera.