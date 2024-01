W Lublinie powstanie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Miasto łączy dwie ważne jednostki

Zawodowiec z Lublina. Rozpoczyna przygodę z Pro Golf Tour

Pochodzący z Lublina Michał Bargenda został drugim w historii golfa lubelskim zawodowcem. We wtorek, 23 stycznia, wystartuje w rozgrywanym w Egipcie turnieju z cyklu Pro Golf Tour: Red Sea Ain Sokhna Open 2024. Pięć dni później będzie rywalizował w Klasyku Morza Czerwonego. – Żeby tylko ten debiut był czymś, co będę wspominał do końca życia – mówi 23-latek.