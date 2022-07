Afrykańskie upały i globalne ocieplenie? Kilka dekad temu obawiano się czego innego

Jak ten klimat zmieniał się w czasie pana kariery naukowej? Na początku nie było chyba takiego określenia jako globalne ocieplenie?

Prof. Bogusław M. Kaszewski, honorowy przewodniczący konferencji: – Mało tego, nie tylko nie było, ale w tamtych latach było zupełnie inne spojrzenie na klimat; niektórzy wręcz twierdzili, że grozi nam ochłodzenie. Tak było nawet jeszcze w latach 80.

Po drodze mieliśmy jeszcze zimę stulecia, a powiedzenie „Idzie luty, podkuj buty” się sprawdzało.

– Tak, to potwierdzało te opinie. Ale na początku lat 90. nastąpiła bardzo wyraźna zmiana spojrzenia na globalne ocieplenie. Do lat 80. nie było jeszcze tego wyraźnego wzrostu temperatury. U nas, w Polsce, zmiany klimatu możemy wyjaśniać zmianą cyrkulacji atmosferycznej, którą badaliśmy: okazuje się ze, że coraz częściej dopływają do nas masy gorącego powietrza z południa Europy, Afryki, czego przykład mamy teraz (chodzi o falę upałów – red.), więc nie jest to bezwzględny wzrost temperatury u nas, tutaj, tylko to ciepło jest przynoszone do Polski z zewnątrz. Skończy się napływ ciepłego powietrza, przyjdzie ochłodzenie z północy i ludzie przestaną myśleć o globalnym ociepleniem.

Ale ono jest.

– Tak, i dotyczy całego świata. Nie wystarczy zmiana polityki w Europie, bo Europa produkuje tylko 10-11 proc. gazów cieplarnianych. To musi być przeprowadzone w skali globalnej, bo w innym przypadku nie wierzę, że zawartość dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze się zmniejszy.

A wierzy pan, że się uda się zatrzymać ten proces?

– Być może tak, ale jest tle problemów na świecie, że ja nie bardzo w to wierzę, że w najbliższym czasie się to się uda.

Nie ma nadziei?

– Nadzieja zawsze jest, tylko patrząc na ponad 7 mld ludzi na świecie i tę cząstkę walczącą o zmianę, to statystycznie to się nie zgadza.