Głuska, Popiełuszki, Rusałka... Wiele ulic w Lublinie spadło do niższej kategorii odśnieżania

Na najlepiej oczyszczanych ulicach luźny śnieg może się utrzymywać nawet do dwóch godzin po ustaniu opadów, a błoto pośniegowe nawet przez cztery godziny. Takie zasady określił Zarząd Dróg i Mostów, który ustalił trzy standardy utrzymania miejskich ulic.

Odśnieżaniem dróg zajmują się na zlecenie miasta cztery firmy. – Już od początku listopada są one w pełnej gotowości – zapewnia Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Wcześniej, później, na końcu

Do pierwszej, najlepszej kategorii załapało się około 200 ulic o łącznej długości 216 km. Na tej liście jest m.in. al. Kraśnicka, Kunickiego, al. Spółdzielczości Pracy czy ul. 3 Maja.

Do drugiej kategorii (luźny śnieg do czterech godzin po opadach, błoto pośniegowe do sześciu godzin) zaliczone są np. ul. Dolna Panny Marii, Jutrzenki, Bursztynowa, Weteranów i Zemborzycka, łącznie ponad 100 ulic (razem mają 112 km).

Z kolei na niemal 300 ulicach (łącznie 144 km) zaliczonych do trzeciego standardu aż przez sześć godzin mogą zalegać zaspy. W tej kategorii jest chociażby ul. Brzeskiej, Jantarowa, Łabędzia, Montażowa oraz Pana Balcera.

Są też ulice, które nie są ujęte w żadnym standardzie. Tu pług pojawi się dopiero wtedy, gdy poproszą o to mieszkańcy, a „ważniejsze” drogi będą już ogarnięte.

Tutaj mają jeździć częściej

Niektóre ulice mają być odśnieżane w tym sezonie lepiej niż zeszłej zimy. Do najwyższego standardu „awansowała” ul. Pielęgniarek. Natomiast do trzeciej kategorii trafiły nieuwzględnione wcześniej w żadnym standardzie ulice: Dolińskiego, Dworska, Gminna, Gospodarcza (ślepy odcinek od Mełgiewskiej do wytwórni słodyczy), Ludowa, Nadrzeczna (od ul. Mickiewicza do Rejtana), osiedlowy odcinek Nałkowskich, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, Plagego i Laśkiewicza, Szelburg-Zarembiny, Środkowa i Wielka.

Tutaj pług przyjedzie później

Znacznie dłuższa jest lista ulic, które przeniesiono do gorszego standardu odśnieżania. W drugim wylądowały następujące ulice: Akademicka, Braci Wieniawskich, Chemiczna, Cienista, Długa, Gazowa, Gliniana, Głuska, Grabskiego, Grenadierów (z wyjątkiem odcinka do szpitala), Inżynierska, Jagiellońska, Kapucyńska, Kazimierza Wielkiego, Kiepury, Legionowa, Lipińskiego, Lotnicza (odcinek od Drogi Męczenników Majdanka do Pogodnej), Mościckiego, Obrońców Pokoju, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Okopowa, Pancerniaków, Peowiaków, Pliszczyńska, Pogodna, Ponikwoda, Popiełuszki, Północna, Rataja, Rusałka, Ruska, Szczerbowskiego, Walentynowicz, Wyzwolenia, Zielona, Zorza.

Z drugiego do trzeciego standardu przeniesiono ul. Balladyny, Frezerów, Krępiecką od Moritza do Witosa, Ordonówny, Porzeczkową, Projektową, Rymwida, Sierpińskiego, Ułanów, Wajdeloty, Wallenroda, Żywnego.

Gdzie dzwonić, gdy zasypie

Interwencje w sprawie stanu ulic można zgłaszać dyżurnemu Zarządu Dróg i Mostów, który w dni powszednie powinien być dostępny pod numerem telefonu 81 466 57 89 od godz. 6 do 21, zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 7.30 do 21. W pozostałych porach należy dzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.

Za utrzymanie terenów innych niż drogi (np, alejek w parkach) nie odpowiadają już drogowcy, ale Wydział Gospodarki Komunalnej, któremu można zgłaszać uwagi tylko w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30 (tel. 81 466 31 32), a w innych dniach i godzinach pozostaje dzwonić do Straży Miejskiej. Pod inny numer trzeba natomiast dzwonić w sprawie utrzymania miejsc parkingowych w płatnej strefie: 81 503 21 38 (poniedziałek-piątek, od godz. 8 do 18.30).

Urzędnicy: śledzimy prognozy

Ratusz twierdzi, że jest przygotowany do szybkiej reakcji na opady śniegu lub gołoledź. – Stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego zarówno systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne – zapewnia Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem.