Golf zamiast BMW na miejscu dla niepełnosprawnych. Już dostał „karnego ku…”

Po naszych tekstach BMW na angielskich numerach zniknęło z miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu przy ulicy Okrzei 2 w Lublinie. Powrót do normalności nie trwał długo. Na tej samej kopercie dwa tygodnie temu zaparkował stary golf. Właściciel samochodu nie zostawił informacji o uprawnieniach.

– Po interwencji Dziennika Wschodniego BMW zniknęło. W jego miejsce pojawił się stary golf i od dwóch tygodni stoi na niebieskiej kopercie. Sąsiedzi podejrzewają, że to złośliwości właścicieli BMW. Golf na numerach zaczynających się od „OB” zaczyna puszczać korzenie. Oczywiście za szybą nie ma kartonika informującego o uprawnieniach do korzystania z miejsca inwalidzkiego – mówi nasz Czytelnik.

Mieszkańcy bloku przy Okrzei 2 są zbulwersowani. Ktoś włożył za wycieraczkę kartkę, aby przeparkować golfa z koperty. – Mój sąsiad oglądał auto. Zapytałem, czy to on zostawił karteczkę z apelem o usunięcie auta z koperty. Do karteczki się nie przyznał, ale do naklejenia „karnego ku…” już tak – mówi z uśmiechem nasz rozmówca.

Problem jest i póki co nie da się go rozwiązać. Bo parking przy Okrzei 2 nie posiada opracowanej i zgłoszonej do lubelskiego magistratu organizacji ruchu. W takim przypadku Straż Miejska i policja nie mają podstawy prawnej do interwencji i ukarania właściciela pojazdu.

Zarządcą i właścicielem parkingu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz. Edmund Waryszak, odpowiedzialny za obiekty spółdzielni na Kalinie, m.in. za parking przy Okrzei 2, poinformował nas, że dla jednego przypadku parkingowej patologii nie stworzy organizacji ruchu. – Skoro już pojawiły się naklejki na tym samochodzie, to mu go też okleimy naszymi wezwaniami do szanowania prawa – kończy Edmund Waryszak.