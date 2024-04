Grillowanie na legalu. Gdzie można to zrobić, by nie dostać mandatu?

Mówi się, że grillowanie jest sportem narodowym Polaków. Zbliżająca się majówka i coraz cieplejsza pogoda zachęca mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, wliczając w to także grillowanie.

Stare polskie przysłowie mówi "Wolnoć Tomku w swoim domku" i wtedy grillowanie nie jest zakazane. Co jeśli jednak nie mamy tego domku z ogródkiem, a pogrillować chcemy?

Pamiętajmy, że prawo nie zabrania nam rozpalania grilla w plenerze. Wyjątkiem oczywiście są tereny leśne, parkowe oraz rezerwatowe, gdzie może dojść do zagrożenia pożarowego. Zabronione natomiast jest zakłócanie porządku, śmiecenie, czy picie alkoholu w plenerze.

Wyjątkiem oczywiście są tereny leśne, parkowe oraz rezerwatowe, gdzie może dojść do zagrożenia pożarowego. Zabronione natomiast jest zakłócanie porządku, śmiecenie, czy picie alkoholu w plenerze. Smakiem obejść muszą się także mieszkańcy bloków, którym wpadnie do głowy pomysł rozpalania ognia na balkonie. Pamiętajmy, że jest to zakazane i grozi mandatem.

Według kodeksu wykroczeń, za zaśmiecanie grozi mandat minimum 500 zł. Picie alkoholu w miejscu publicznym może nas kosztować 100 zł.

- Jeśli chodzi o grillowanie na balkonach nie jest ono zabronione przepisami prawnymi, ale administracja lub zarządca budynku może zakazać to jakimś wewnętrznym regulaminem – informuje Sylwia Kuc ze Straży Miejskiej w Lublinie. I dodaje, że robiąc grilla na balkonie należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i wspólnym dobry innych mieszkańców.

Istnieje w Lublinie kilka miejsc, gdzie można legalnie grillować i upiec sobie na ruszcie kiełbaskę. Oczywiście z zachowaniem porządku i kultury. Rozpalić grilla możemy:

W wąwozie przy ulicy Popiełuszki (Wieniawa)

W wąwozie na Czubach

W wąwozie na Kalinowszczyźnie

Wzdłuż ścieżki rowerowej na Bronowiczach przy ul. Firlejowskiej

Dzielnica Czuby - ul. Biedronki, obok szkoły,

Dzielnica Czechów Północny - ul. Szeligowskiego, w okolicach przychodni zdrowia,

Dzielnica Bronowice – skwer przy ul. Jesiennej,

nad Zalewem Zemborzyckim.

Oprócz tego, na LSM-ie postawione zostały specjalne kamienne grille, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Ulokowane są one przy ulicach: