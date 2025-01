Groźny przestępca był twarzą kampanii. To pomogło w jego zatrzymaniu

W grudniu 2020 roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydał za nim list gończy, a w 2022 roku do sprawy włączyli się „łowcy głów”.

30-letni Krystian K. jest podejrzany o rozbój ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Miał ukraść z mieszkania ok. 10 000 dolarów i ok. 80 000 złotych oraz złote monety. Na skutek pobicia pokrzywdzony zmarł. Po tym incydencie, mężczyzna ukrywał się.



Do sprawy włączyła się też Komenda Główna Policji. Dzięki międzynarodowej współpracy informacja o Krystianie K. trafiła na witrynę z najbardziej poszukiwanymi przestępcami Europy. Jak podaje lubelska komenda, poszukiwany 30-latek stał się nawet twarzą europejskiej kampanii medialnej organizowanej we wspólnej inicjatywie sieci ENFAST i EUROPOL, która odbyła się w grudniu 2024 roku. Do Wydziału Poszukiwań KGP wpłynęło wiele anonimowych informacji dotyczących rzekomego miejsca ukrywania się poszukiwanego.

Ostatecznie do zatrzymania Krystiana K. doszło w Etten – Leur w południowej Holandii. Wobec mężczyzny została wszczęta procedura ekstradycyjna.