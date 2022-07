Hit Eurowizji "Stefania" zaśpiewany spontanicznie w Lublinie. Posłuchaj Kalush Orchestra

Artyści z najsłynniejszej ukraińskiego hip-hopowego zespołu przed dzisiejszym koncertem w Muszli im. Romualda Lipki w Ogrodzie Saskim w Lublinie (początek o 20.30) odwiedzili Help Ukraine Center przy Mełgiewskiej, olbrzymi magazyn z darami. Była to okazja do spotkania się z wolontariuszami z Ukrainy, a także dziećmi i młodzieżą, które przed wojną musiały uciekać do Polski. Kulminacyjnym momentem było spontaniczne śpiewanie „Stefanii”, utworu, który powstał jeszcze przed wojną i był poświęcony matce lidera zespołu Ołeha Psiuka, ale po zwycięstwie Kalush Orchestra a festiwalu Eurowizja 2022 stał się słynny w całym kraju. Zdjęcia do teledysku kręcono m.in. w Buczy, mieście, w którym rosyjscy najeźdźcy dopuścili się zbrodni wojennych.

– Sens „Stefanii” zmienił się po wybuchu wojny – przyznaje Psiuk. – Ukraińcy zaczęli traktować ten utwór jako opowiadający o matce Ukrainie. Chcemy, żeby „Stefania” była teraz hymnem zwycięstwa.

