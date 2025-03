Nowe połączenie obsługiwane jest przez taniego przewoźnika Ryanair. Loty odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki, co stwarza idealną okazję do spędzenia przedłużonego weekendu w stolicy Katalonii. Samoloty na tej trasie będą latały przez cały rok, co zapewnia elastyczność w planowaniu podróży.

- Cieszymy się, że wiosna obfituje w tak dobre informacje dla naszego lotniska. Po niedawnym uruchomieniu połączenia ze stolicą Włoch, mamy kolejną ofertę podróży na południe Europy. Trasy takie z reguły cieszą się dużym zainteresowaniem i jestem przekonany, że podobnie będzie z naszym połączeniem na lotnisko Barcelona-Girona – mówi Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Z okazji uruchomienia nowego połączenia pasażerowie odlatujący do Barcelony mogli posłuchać hiszpańskiej muzyki i spróbować tradycyjnych przekąsek.

Barcelona i Costa Brava na wyciągnięcie ręki

Girona to doskonała baza wypadowa do zwiedzania Barcelony, malowniczych wybrzeży Costa Brava oraz okolicznych miasteczek. Z lotniska w Gironie do stolicy Katalonii można dostać się wygodnymi połączeniami kolejowymi i autobusowymi. Region słynie również z surrealistycznych dzieł Salvadora Dalí, którego muzeum znajduje się w pobliskim Figueres.

- Z dumą rozpoczynamy kolejny rozdział w transporcie lotniczym województwa lubelskiego. Nowe połączenie Lublina z pięknym regionem Katalonii to szansa na dalszy dynamiczny rozwój turystyki w naszym regionie – podkreśla Piotr Breś, wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Sukces Portu Lotniczego Lublin

Inauguracja połączenia odbyła się z pompą – samolot powitano salutem wodnym, a pasażerowie mogli skosztować poczęstunku i posłuchać muzyki flamenco na żywo. To kolejny krok w rozwoju lotniska, które niedawno uruchomiło również połączenie do Rzymu.