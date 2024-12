Hotel w miejsce Pałacu Gubernialnego? Jest kolejny krok do realizacji inwestycji

O tym, że w budynku po dawnym Wydziale Psychologii UMCS ma powstać hotel, mówiło się już od jakiegoś czasu. Sam właściciel swoimi planami pochwalił się już dwa lata temu.

Choć inwestor nie chce udzielać jeszcze komentarzy w tej sprawie, wiemy już, że być może niedługo ruszą prace. Do urzędu miasta, tuż przed świętami trafił bowiem wniosek o pozwolenie na przebudowę budynku i zmianę sposobu jego użytkowania.

Skontaktowaliśmy się ze spółką Immobilia, która kupiła Pałac Gubernialny od Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jednak usłyszeliśmy, że w tym momencie nie są udzielane żadne informacje w tej sprawie. Z rozmowy wynikało, że być może w nowym roku spółka zechce się pochwalić swoimi zamiarami i dokładnym zakresem prac, jakie planuje.

Z kolei mieszkańcy w tym samym serwisie społecznościowym zdają się być dobrej myśli.

– Super wiadomość:) Dobrze że w końcu przestanie niszczeć – pisał jeden z użytkowników.

– Jeśli parter będzie przeznaczony na usługi gastronomiczne otwarte dla wszystkich to jak najbardziej na tak. Jeśli ma być to zamknięty tylko dla gości hotelowych to trochę szkoda tak świetnego miejsca – zwraca uwagę inny.