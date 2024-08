Głowy do góry! W Lublinie trwa II Fiesta Balonowa

- Organizujemy fiesty w całej Polsce między nimi w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim na piknikach lotniczych. Rok temu Lublin nominowany był do Europejskiej Stolicy Młodzieży, tak zrodził się pomysł, by zorganizować fiestę także tutaj - mówi Beata Banaszuk z Fundacji Balonowa Strona Nieba. I dodaje:- Pierwsza edycja spotkała się z dużą życzliwością ze strony mieszkańców, mediów i władz, dlatego napisaliśmy projekt konkursowy by ją powtórzyć. Fiesta to doskonałe miejsce, gdzie można latać dlatego, że w miastach CTR czyli z lotniskami, loty balonów są w zasadzie niemożliwe. Bez takiej okazji miasto ani służby lotnicze, nie dają raczej zgód na przeloty balonów. Tutaj planowany jest przelot 10 balonów.