Przed nami kolejna zimna noc

Ostrzeżenie 1 stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczy następujących powiatów i miast: Biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Prognozowane jest obniżenie temperatury powietrza do około 3°C, przy gruncie spodziewane są natomiast temperatury nawet do -2°C. Ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj od godziny 23 do 6 rano następnego dnia (14.05). Na ten czas warto zadbać m.in. o swoje rośliny i odpowiednio je zabezpieczyć.