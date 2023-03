Inne Brzmienia 2023 w Lublinie. Pierwsze gwiazdy potwierdzone

– Artyści z Liverpoolu, mający na koncie takie hity w duchu new romantic jak “Destroy everything you touch” czy “Seventeen”, będą jedną z gwiazd tegorocznej odsłony festiwalu. Ponadto mamy wielką przyjemność zapowiedzieć dwa nietuzinkowe projekty solowe, jak na Inne Brzmienia przystało, reprezentujące dwie kompletnie odmienne od siebie stylistyki muzyczne, a jednak idealnie pasujące do filozofii i idei naszego festiwalu – czytamy w zapowiedzi festiwalu.

I tu przechodzimy do Stian Westerhus, norweski gitarzysty i producenta, który udziela się w zespołach Ulver, Jaga Jazzist czy Puma. – Do Lublina przyjedzie ze swoim nowym, autorskim materiałem – zachęcają Wschód Kultury – Inne Brzmienia i zaznaczają, że jeszcze w tym roku ma się ukazać nowa płyta gitarzysty, który w Lublinie zaprezentuje utwory z tego albumu. – Przy tym albumie artysta połączył siły z muzykami kolejnej legendarnej formacji z norweskiej sceny progresywnej, a mianowicie Supersilent. Koncerty Westerhusa to niesamowite doświadczenie dźwięku i różnych sposobów jego przetwarzania –– wyjaśniają organizatorzy.