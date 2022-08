IV Marsz Równości z patronatem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Marzą o udziale prezydenta Żuka

Takie zakazy Krzysztof Żuk wydawał w 2018 i 2019 roku. W obu przypadkach decyzje zostały uchylane przez Sąd Apelacyjny. W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – Żuk kolorowego przemarszu nie zakazał.

– To ważny moment, bo przeszliśmy od walki w sądzie do sytuacji, w której Młodzieżowa Rada Miasta Lublin udziela nam patronatu – cieszy się Sadurska. I zaznacza, że wniosku o patronat do samego prezydenta nie było, gdyż ten w sierpniu ogłosił, że takie wydarzenia „nie są obejmowane honorowym patronatem z złożenia”.

– W przyszłym roku Lublin będzie Europejską Stolicą Młodzieży. Nasze wydarzenie jest organizowane przez ludzi młodych i między innymi do nich kierowane, więc liczymy na współpracę z miastem. Naszym wielkim marzeniem jest patronat prezydenta i to, żeby kiedyś poszedł razem z nami – przyznaje Sadurska.

W trakcie trwania marszu oficjalnie została zgłoszona jedna kontrmanifestacja. O godz. 14 na deptaku, obok kościoła ojców kapucynów, rozpocznie się zgromadzenie, którego celem ma być „wyraz troski o polską rodzinę i tradycję poprzez wspólne rozważanie nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego”.

– Dopuszczamy możliwość prób zablokowania marszu, ale to już nie jest to samo, co przy okazji pierwszego marszu. Policja wie, czego się spodziewać i jak reagować na niespodziewane sytuacje. Z roku na rok pod względem bezpieczeństwa jest coraz lepiej – podsumowuje jedna z organizatorek Marszu Równości w Lublinie.