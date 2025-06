Co roku to samo. Ulica Królewska częściowo wyłączona z ruchu

Pomysł na zamykanie dla ruchu samochodów osobowych ulicy Królewskiej w weekendy pojawił się w 2023 roku. W ubiegłuch latach rozwiązanie się sprawdzało, więc także w tym Ratusz wprowadza ograniczenie.

Co to oznacza? Że w weekendy na odcinku od ul. Bajkowskiego do ul. Podwale zamknięta dla ruchu samochodowego będzie ul. Królewska.

- Z ul. Bajkowskiego kierowcy pojadą w lewo w ul. Lubartowską, a dojazd do posesji będzie odbywał się od ul. Wyszyńskiego. Zamkniętym odcinkiem ul. Królewskiej przejadą jedynie pojazdy komunikacji miejskiej - informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Wszystkie weekendy z jednym wyjątkiem

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała każdorazowo od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do końca dnia, we wszystkie weekendy od 6 czerwca do 28 września.

Wyjątkiem jest weekend 7-8 czerwca, kiedy w centrum miasta odbywać się będzie Noc Kultury.