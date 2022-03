Jak mądrze pomagać uchodźcom? Podpowiada Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie

W grupie organizacji pozarządowych tworzących komitet razem z Homo Faber są: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Fundacja Instytut Na Rzesz Państwa Prawa i Fundacja Help For You.

Komitet współpracuje ściśle z Urzędem Miasta Lublin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Związkiem Harcerstwa Polskiego, placówkami ochrony zdrowia psychicznego, PCK, Okręgową Radą Adwokacką i wieloma innymi podmiotami w Lublinie (również sektorem prywatnym). Wolontariusze i wolontariuszki komitetu są w punktach recepcyjnych i miejscach noclegowych.

Komitet pracuje 24 godziny na dobę, udziela bezpośredniej i pośredniej pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. W zespole pracuje ponad 100 wolontariuszy i wolontariuszek, skoordynowanych w grupy robocze.

TAK MOŻESZ POMÓC:

OFERUJESZ NOCLEG - bit.ly/nocleglublin

OFERUJESZ TRANSPORT - bit.ly/transportlublin

CHCESZ BYĆ WOLONTARIUSZEM - bit.ly/wolontariuszelublin

CHCESZ POMÓC FINANSOWO - bit.ly/pomagamfinansowo