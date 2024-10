Jaka będzie przyszłość Ogrodu Saskiego?

Ogród Saski cieszy mieszkańców Lublina od niemal dwustu lat. Na przestrzeni tak długiego czasu miewał lepsze i gorsze czasy. Przeszedł również wiele zmian. Jakie plany ma miasto w stosunku do tego reprezentacyjnego lubelskiego parku? Co najmniej kilka.

Największym problemem Ogrodu Saskiego są prawdopodobnie… drzewa. Tych w Ogrodzie znajduje się obecnie około 2500. Większość z nich przez lata nie była doglądana i dzisiaj znajduje się w nienajlepszym stanie.

– Ogród Saski jest zabytkowym miejskim parkiem, z najstarszym i najcenniejszym drzewostanem. Większość drzew ma co najmniej kilkadziesiąt, a niektóre z nich nawet powyżej stu lat. Wszystkie drzewa znajdujące się w Ogrodzie Saskim objęte są regularnymi przeglądami dendrologicznymi oraz monitoringiem firmy utrzymującej oraz pracowników Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej – przekazuje Dziennikowi Wschodniemu Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Choć miasto prowadzi obecnie zabiegi mające na celu utrzymanie drzewostanu w możliwie najlepszej kondycji, to pewnych barier nie da się pokonać. Drzewa te niemal przy każdym załamaniu pogodowym powodują różnego rodzaju straty w infrastrukturze Ogrodu. Świetnym przykładem mogą być uszkodzenia, które powstały w ostatnim czasie w ogrodzeniu parku. Czy fakt, że w lipcu tego roku konar jednego z drzew spadł na dwie nastolatki, o czym informowaliśmy na naszych łamach. Urzędnicy zapewniają jednak, że miasto robi wszystko, co tylko możliwe, aby takie sytuacje się nie powtarzały.

– Zgodnie z obowiązującą umową, firma zieleniarska codziennie w parku weryfikuje stan drzew (w tym starodrzewu) pod kątem fitosanitarnym oraz niezwłocznie usuwa wszelkie powstające zagrożenia dla osób i mienia – tłumaczy Głazik. – Tej jesieni skierowaliśmy wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzyskanie zgody na usunięcie drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu oraz do Miejskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. Do tej pory wykonaliśmy w Ogrodzie zabiegi polegające na wykonaniu cięć sanitarnych i korygujących w koronach ponad 70 drzew. Zabiegi w parku nadal trwają. Prace przy wielu okazach prowadzone są metodą alpinistyczną przez wykwalifikowanych chirurgów drzew w ramach umowy na pielęgnację starodrzewu i pomników przyrody. W niektórych przypadkach zabezpieczamy konary przed wyłamaniem, zakładając w koronach certyfikowane wiązania elastyczne.