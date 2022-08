Jarosław Kaczyński na ślubie i weselu w Lublinie. Panna młoda pracuje w biurze PiS

Ślub odbył się w jednym z kościołów w Lublinie, a sakramentu udzielał lubelski biskup Adam Bab. Panną młodą była Aleksandra. To pochodząca z Lublina pracownica biura PiS.

W przeszłości była rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Świdniku.

– Wybrankiem pani Aleksandry jest pan Piotr, a ślub pary celebrował sam lubelski biskup Adam Bab – podaje „Fakt”.

Jednym z weselnych gości był prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Zgodnie z relacją dziennikarzy, ksiądz Eugeniusz Szymański, były proboszcz tej parafii do polityka zwrócił się tak: - Panie premierze, chciałem powiedzieć, że od kiedy śledzę pana publiczną działalność, jestem bardzo zbudowany tym, co pan robi. Doceniają to też nasi parafianie, bo tutaj, w naszej parafii, od bardzo wielu lat ludzie z PiS wygrywają we wszystkich wyborach, począwszy od prezydenckich, poprzez parlamentarne czy samorządowe różnych szczebli. Dzisiejsza obecność pana premiera w naszym kościele i na tym ślubie, mam nadzieję, że będzie bardziej zobowiązywać naszą parafię, by modlić się jeszcze więcej w intencji naszej ojczyzny i popierać tych ludzi, którzy przedkładają dobro wspólne nad osobiste korzyści.

W tłumie gości dało się dostrzec także rzecznika PiS Radosława Fogla i wiceministra spraw wewnętrznych Pawła Szefernakera.