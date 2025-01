Więcej pacjentów i nowi lekarze. Neurochirurgia po remoncie

Oddział funkcjonuje w szpitalu przy al. Kraśnickiej już blisko rok, od 1 lutego 2024 roku. Przez ten okres hospitalizowanych było prawie 900 pacjentów i wykonano ponad 800 zabiegów operacyjnych.

- Dzięki inwestycjom szpitala w najnowocześniejszy sprzęt mogliśmy wykonać ponad 100 zabiegów z zakresu chirurgii endoskopowej. Jesteśmy jednym z nielicznych w Polsce, jedynym w regionie ośrodkiem wykonującym pełen zakres zabiegów endoskopii chirurgii kręgosłupa, w tym pełnej endoskopowej stabilizacji kręgosłupa – mówi prof. dr hab. n. med. Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii WSS. - Ponadto przez ten okres wykonaliśmy prawie 80 zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej centralnego układu nerwowego. Dysponowanie najnowocześniejszym mikroskopem oraz neuronawigacją pozwoliło nam na przeprowadzenie również tych najtrudniejszych zabiegów z zakresu chirurgii guzów podstawy czaszki oraz oczodołu, a także zabiegów klipsowania tętnic mózgu – wylicza profesor.

Zmodernizowany oddział neurochirurgii (dawny oddzial alergologii} posiada sale z 20 łóżkami (o 8 więcej niż wcześniej) dla pacjentów. Każda z sal jest wyposażona w sterowane elektrycznie łóżka oraz nowoczesne respiratory. „Wyszyński” zatrudnił dodatkowo kilku specjalistów neurochirurgii.

To drugi etap inwestycji szpitala w neurochirurgię. Zanim oddział został zmodernizowany, szpital doposażył również Centralny Trakt Operacyjny i dostosował go do zabiegów neurochirurgicznych.

- Na ten cel zainwestowaliśmy blisko 17 milionów złotych wyposażając Centralny Trakt Operacyjny w najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania zabiegów na naczyniach mózgowych czy kręgosłupa i innych schorzeń będących przedmiotem działalności tego oddziału – mówi Piotr Matej, dyrektor szpitala.

Jak dodał kierownik neurochirurgii, placówka jest gotowa, żeby w perspektywie najbliższych miesięcy poszerzyć zakres oferowanych świadczeń o zabiegi wewnątrznaczyniowe zapewniające małoinwazyjne leczenie tętnic, tętnic mózgu pękniętych i niepękniętych oraz zabiegi z zakresu neurochirurgii czynnościowej, takie jak głęboka stymulacja mózgu w leczeniu choroby Parkinsona czy padaczki lekoopornej. Dyrektor placówki wspomniał także, że jeszcze w tym roku do użytku mają zostać oddane dwie sale operacyjne wyłącznie na potrzeby neurochirurgii.

- Rozwijamy szpital na Kraśnickiej, nie jako konkurencja dla klinik lubelskich, ale jako istotne poszerzenie zakresu usług i wspomaganie. Trzeba rozwijać onkologię, neurochirurgię i kardiochirurgię, którą też planujemy w tym szpitalu rozwijać. Pacjenci z województwa lubelskiego i z województw ościennych czekają na nowoczesną ochronę zdrowia zarówno w szpitalach klinicznych, jak i w szpitalach wojewódzkich – przyznaje Jarosław Stawiarski, marszałek województwa.

Modernizacja oddziału kosztowała blisko 700 tys. złotych.