W 2025 roku akcja będzie trwała od kwietnia do maja, a w czerwcu odbędzie się koncert podsumowujący tą szlachetną misję. Polega ona na organizowaniu przez szkoły podstawowe i średnie wydarzeń artystycznych, kulturalnych, sportowych. Szkoły przygotowują kiermasze, koncerty, zabawy taneczne, zawody, dzięki czemu zbierane środki finansowe. Dochód z takich akcji wspiera hospicjum, podlega pod zbiórkę publiczną.

– Chcemy uświadomić dzieci i młodzież o tym , że jest hospicjum, na czym polega, jaka jest rola. Chcemy przybliżyć problematykę opieki nad paliatywnie chorymi dziećmi – mówi przedstawicielka hospicjum Barbara Bosy.

Program łączy teorię z praktyką, pokazując młodym ludziom, że nawet niewielkie działania mogą przynieść znaczące zmiany w życiu potrzebujących.

Wszystkie zebrane pieniądze będą przeznaczona na wsparcie nieuleczalnie chorych dzieci, a także zakupów leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego.

Szkoła, która chce się zgłosić do akcji może to zrobić poprzez formularz na stronie: https://darserca-rejestracja.pl/, przyjść do sztabu organizacyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Al.Racławickie 17, Lublin i pobrać takie materiały jak: puszka, plakaty, książeczki.