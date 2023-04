Jutro będzie można już wejść do Ogrodu Botanicznego UMCS. Cennik, godziny otwarcia

- Jak co roku, tak i podczas tego sezonu, pracownicy Botanika przygotowali dla spacerowiczów wiele ciekawych atrakcji – informuje UMCS zapraszając na niedzielne otwarcie ogrodu. To miejsce, w którym zgromadzono ponad 7 tysięcy gatunków i odmian roślin. To także miejsce spotkań edukacyjnych i kulturalnych. Organizowane są tu spacery tematyczne i wydarzenia sportowe. Już w niedziele bieg „Botaniczna Piątka”.

Z kolei na godzinę 12:00 w Dworku Kościuszków – na terenie ogrodu - zaplanowano wernisaż prac autorskich z haftu krzyżykowego pn. „Przyroda spod igły”

- Po dłuższej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19, zostanie uruchomiona w odświeżonej odsłonie ogrodowa kawiarenka „Pod Redutą”, której nazwa nawiązuje do lokalizacji w obrębie Reduty Tadeusza Kościuszki na terenie Ogrodu, (wpisanej od jesieni 2020 roku do lubelskiego wojewódzkiego rejestru zabytków) – dodaje uczelnia i uczula, że pewne utrudnienia zwiedzającym mogą sprawić prowadzone prace archeologiczne i geomorfologiczne.

Nowością będzie 120 odmian tulipanów, których cebulki w Ogrodzie Botanicznym zostały posadzone jesienią 2022.