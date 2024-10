16 złotych za godzinę pływania. Basen CKF UMCS otwarty po remoncie

Koszt? Niemal 12 milionów złotych. Na modernizację pływalni uczelnia uzysklała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (blisko 3 mln zł).

Z nowego basenu już cieszą się przyszli użytkownicy. Wśród nich są zawodnicy AZS UMCS Lublin.

– Możliwości treningowe są ogromne. Wszystko jest, niczego nie brakuje . Słupki startowe, głęboka woda, niczego więcej do treningu nie potrzeba. W porównaniu np. do szkół podstawowych, gdzie te baseny wymagają remontu, to taki obiekt na pewno przyda się miastu – komentuje zawodnik AZS UMCS Lublin Wojciech Ogrodnik.

Nowa pływalnia ma wszystko nie tylko dla zawodowców, ale również dla amatorów czy osób z niepełnosprawnościami. Nie są to tylko cztery ściany i woda, ale również urządzenia pozwalające pokonać wiele barier podyktowanych niepełnosprawnością. Podczas prac poświęcono sporo uwagi temu, jak dostosować pływalnię do potrzeb takich osób.

– Cieszy fakt, że są urządzenia, które pomogą aktywnie w tej wodzie ćwiczyć i wypoczywać osobom z niepełnosprawnością. Cieszę się, że takie obiekty powstają na terenie miasta. Świadczy to o coraz większej dostępności różnego rodzaju świadczeń dla potrzebujących, dla osób, które w tym mieście też chcą aktywnie spędzać czas – mówi Anna Augustyniak, wiceprezydent ds. społecznych.

– To kolejna inwestycja modernizacyjna CKF UMCS. Cieszę się ogromnie, że po perypetiach związanych z remontem udaje się dzisiaj oddać do użytku ponownie odnowioną nieckę basenową, która dostosowana jest do wszelkich norm i warunków współczesnego pływania – podsumowuje rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. – Oczywiście, tak jak to było kilka lat temu, tak i teraz, po otwarciu basenu będzie ona służyła i sekcjom sportowym i wyczynowym, ale przede wszystkim – studentkom i studentom naszego uniwersytetu. Będzie również zarabiała na siebie, bo będzie oczywiście wykorzystywana komercyjnie – mówi rektor o wykorzystaniu odnowionej pływalni.