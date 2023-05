Już jutro, godzina 9. Egzamin ósmoklasisty. Zasady, czas trwania

0 A A

Egzamin ósmoklasisty (fot. Archiwum)

Jeśli czytają nas ósmoklasiści to apelujemy: dziś odpoczywajcie, ile tylko się da lub róbcie wyłącznie to, co najbardziej lubicie! Jednym słowem zbierajcie siły przed zaczynającymi się jutro trzydniowymi zmaganiami z wiedzą.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować