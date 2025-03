Finałowa gala odbyła się wczoraj (14.03) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Kandydatki zaprezentowały się w różnych kreacjach, m.in. w sukniach ślubnych i strojach kąpielowych. O tytuł najpiękniejszej rywalizowało 16 finalistek z całego regionu. Po obradach jury wyłoniło zwyciężczynię, której koronę przekazała ustępująca Miss, Maja Klajda.

Kto stanął na podium?

Miss Polonia Województwa Lubelskiego 2025 – Nikola Próchniak

I Wicemiss – Natalia Pietruczuk

II Wicemiss – Kamila Kucharzyk

Zwyciężczyni, Nikola Próchniak, ma 24 lata i pochodzi z gminy Nałęczów. Jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego, a zawodowo pracuje jako office manager. Rok temu zdobyła tytuł Miss Chmielaków 2024. Zgodnie z regulaminem konkursu, będzie teraz reprezentować region w ogólnopolskim finale Miss Polonia 2025.

Przyznano także dodatkowe tytuły:

Miss Internetu – Julia Nowakowska

Miss Foto – Magdalena Mateusiak

Miss Model – Alicja Wdowiak

Miss Gracja – Weronika Wanarska

Miss Elegancja – Natalia Kramek

Miss Osobowości – Malwina Kuzioła

Podczas uroczystości głos zabrała Maja Klajda – Miss Lubelszczyzny 2024.

– To dla mnie był ogromny zaszczyt móc reprezentować województwo lubelskie. Ja chodziłam tutaj do szkoły baletowej przez 6 lat, przez 11 lat to Zespołu Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej, uczęszczałam tutaj na zajęcia z języków obcych, ukończyłam szkołę średnią. Jestem bardzo wdzięczna za takie możliwości – mówiła, składając również podziękowania swoim najbliższym, którzy wspierali ją na różnych ścieżkach życia i życząc pięknej przygody swojej następczyni. Teraz przed Mają kolejne wyzwania – w maju będzie reprezentować Polskę na wyborach Miss World w Indiach.