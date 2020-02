Spółdzielnie mieszkaniowe instalują kamery przy śmietnikach w Lublinie

– Jak ludzie nie będą mieli nad sobą bata, to nie zaczną segregować – stwierdza jeden z mieszkańców lubelskiej ul. Szmaragdowej, gdzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kwatera” zamontowała kamery nad kontenerami.

Jedni to chwalą, bo widzą w tym sposób na zdyscyplinowanie sąsiadów, inni wątpią w skuteczność monitoringu.

– Skąd obserwująca nas osoba może wiedzieć, co znajduje się w worku? Równie dobrze mogę mieć w tym worku papier i wyrzucać go do kontenera przeznaczonego na plastik – mówi spotkana tu przez nas mieszkanka osiedla. – Strach mieć takie same worki jak sąsiedzi, bo jeszcze zostaniemy oskarżeni, że to my nie segregujemy – wtrąca jej mąż.

Kamery są też w innych dzielnicach.

– Monitoring w obrębie niektórych wiat śmietnikowych został już zamontowany – przyznaje Sławomir Osiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. – Kamery służą do kontrolowania sytuacji, w których ktoś podrzuca śmieci lub nielegalnie składuje opony – wyjaśnia prezes, ale zastrzega, że nie chce instalować kamer we wnętrzach wiat, bo uważa to za zbędne. – Nie mamy żadnych uprawnień do wydawania mandatów lub innych kar z tym związanych.

– Przydałyby się jakieś środki dyscyplinowania ludzi – stwierdza pan Paweł, mieszkaniec os. Szymanowskiego, który skarży się, że wielu mieszkańców niestarannie podchodzi do segregacji. – Wyrzucają papier lub plastik do niewłaściwych pojemników. Resztki jedzenia lądują w zielonych kontenerach razem z foliowymi workami. Potrzeba więcej edukacji.