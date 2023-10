Kampanii wyborczej 2023 cienie i blaski. Co z niej zapamiętamy?

Spore emocje towarzyszą wyborom do Senatu, zwłaszcza w Lublinie. Tu głównymi faworytami do walki o senacki mandat wydają się być wojewoda lubelski Lech Sprawka z PiS i związany z Polską 2050, pochodzący z Warszawy Jacek Trela, który reprezentuje tworzony przez ugrupowania opozycyjne pakt senacki. W sumie kandydatów w stolicy województwa jest pięciu, a jednym z nich jest wiceprzewodniczący lubelskiej Rady Miasta Marcin Nowak, który startuje z własnego komitetu wyborczego.

Jego kandydatura nie spodobała się w lokalnych kręgach opozycyjnych. Pojawiły się komentarze, że jego kampanię finansuje Prawo i Sprawiedliwość, a wszystko po to, by odebrać głosy Treli. O wycofanie się z wyborów do lubelskiego radnego publicznie apelowali nawet prezydent Lublina Krzysztof Żuk i przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pakuła wraz z pozostałymi radnymi z prezydenckiego klubu. Bezskutecznie, bo Nowak nie tylko nie zrezygnował z udziału w wyborach, ale też konsekwentnie wytykał Treli, że jest człowiekiem „z zewnątrz”.

Ostatnio zrobił to nawet recytując wiersz. – A swoją drogą mnie też się marzy Lublin bez żadnych spadochroniarzy, co przyjeżdżają tutaj po brawa, bo tak orzekła sobie Warszawa – zakończył swój poetycki występ.

>>> Kandydat do Senatu mówi wierszem. I wbija szpilkę konkurentowi <<<

Wyłom w pakcie senackim miał miejsce także w Zamościu. Tu opozycja wskazała na lokalnego lekarza Marka Lipca z Platformy Obywatelskiej, choć wcześniej jako potencjalnego kandydata z tego okręgu wskazywała byłego marszałka województwa, obecnego radnego sejmiku Arkadiusza Bratkowskiego. Bratkowski jednak się nie poddał i w wyborach wystartował tłumacząc to tym, że prosili go o to mieszkańcy Zamojszczyzny.

Ciekawie zapowiada się bój o Senat w Chełmie. Obecny senator z tego okręgu Józef Zając, który w przeszłości kandydował już jako reprezentant PSL i PiS, tym razem startuje pod szyldem paktu senackiego. Jego konkurentką z Prawa i Sprawiedliwości będzie Kamila Grzywaczewska, która w kampanii otwarcie krytykowała doświadczonego parlamentarzystę i wzywała go do debaty. Do dyskusji jednak nie doszło. Tę rywalizację, podobnie jak wiele innych, w najbliższą niedzielę rozstrzygną wyborcy.