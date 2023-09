Premier Morawiecki gości na Lubelszczyźnie. W dęblińskiej Szkole Orląt mówił o bezpieczeństwie

- Cała Europa, a zwłaszcza te kraje, które graniczą z Rosją odbierają dzisiaj srogą lekcję wobec potencjalnego agresora, wobec tematyki bezpieczeństwa i Polska tak samo, jak inne kraje taką lekcję dzisiaj odbiera - rozpoczął swoje wystąpienie w Dęblinie premier Mateusz Morawiecki. – Ale wyobraźmy sobie taką sytuacje, że dzisiaj stery rządów dzierży Tusk i Platforma Obywatelska, czyli ci którzy zwijali polską armię, którzy likwidowali jednostki wojskowe, ci którzy rozmontowywali poszczególne jednostki organizacyjne. Trzeba głębokiego namysłu wszystkich naszych rodaków, żeby każdy zdał sobie sprawę z tego, jak wielkie ryzyko stało przed naszą Ojczyzną w obliczu tamtej ekipy. Tymczasem przecież fundamentem rozwoju, normalnego życia, pracy, przyciągania nowych inwestorów, nowych przedsiębiorców, budowy, rozbudowy dróg infrastruktury jest właśnie bezpieczeństwo. Bez bezpieczeństwa nie ma żadnego rozwoju. Widzimy to dzisiaj na przykładzie Ukrainy. Mówimy albo masz się czym bronić i wtedy nie musisz się bronić. Nie masz się czym bronić, wtedy narażasz się na atak, agresję, bo bezbronność albo słabość wyzwala agresję i co się dzieje wtedy wystarczy zobaczyć na Ukrainie - dodał szef rządu Zjednoczonej Prawicy.

Premier Morawiecki podczas wizyty w Szkole Orląt, w której jak przyznał szkolą się najlepsi piloci przypomniał o tym, jak potężne środki rząd Zjednoczonej Prawicy inwestuje w polską armię.- Z poziomu 37 miliardów złotych za czasów Platformy Obywatelskiej ten wzrost w tym roku sięgnął do 137 mil złotych. Proszę porównać! – mówił i dodał: A przyszłym roku będzie to ponad 150 miliardów złotych. Szef rządu podkreślił, że " Polska musi się rozwijać swobodnie i spokojnie, a do tego potrzebujemy silnego fundamentu - polskiej armii. Zrobimy wszystko, aby naprawiać nasz budżet, by dalej modernizować wojsko".

Z Dęblina szef Rady Ministrów udał się do gospodarstwa rolnego w Dębie (gmina Kurów). Następnie odwiedzi szkołę podstawową w Skokowie w powiecie opolskim, gdzie za blisko 7 milionów, głównie z rządowego programu Polski Ład powstaje sala gimnastyczna i łącznik. Około 16:30 Mateusz Morawiecki odwiedzi zakłady Erkado w Gościeradowie. Na zakończenie wizyty o godz. 17:30 spotka się z mieszkańcami Kraśnika.