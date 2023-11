To osoba naprawdę wyjątkowa i ogromnie zasłużona. Kardio-torakochirurdzy mają honorowego prezesa

- Ja nigdy nie byłem łasy na żadne tytuły, ale ten jest istotnie ważny, bo dowodzi, że jednak są osoby, które doceniają to, co człowiek w życiu zrobił. Coś mi się tam udało zrobić, ale to nie tylko moja zasługa, tylko zasługa wszystkich pracowników kliniki. Włożyłem rzeczywiście pewien wkład w rozwój torakochirurgii i kardiochirurgii. To wynikało z tego, że dużo jeździłem za granicę i to, co zobaczyłem, starałem się szybko to wykorzystać w naszych warunkach. To bardzo istotne, bo to jest wyrazem postępu, a postęp to jest stałe doskonalenie rzemiosła. Bo oczywiście chirurgia jest to rzemiosło – mówi prof. dr hab. med. Stanisław Jabłonka, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii.