Kasa dla COZL. Będzie nowe wyposażenie i cyfryzacja leczenia

Pierwszy dofinansowany projekt to wsparcie leczenia jednodniowego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i aparatura medyczna dla:

- poradni: onkologicznej, okulistycznej, hematologicznej, chirurgii plastycznej, proktologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej, kardiologicznej, otorynolaryngologicznej, foniatrycznej, audiologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, ginekologii onkologicznej i radioterapii

- zakładów diagnostyki obrazowej

- laboratoriów (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne)

- ośrodków (Ośrodek Profilaktyki Nowotworów, Ośrodek Rehabilitacji)

- Centrum Genetyki Klinicznej, pod kątem diagnostyki udzielanej w ramach poradni genetycznej, immunologicznej czy chirurgicznej

Zostaną również wymienione stare i zużyte sprzęty służące w zakresie diagnostyki jednodniowej i ambulatoryjnej.

- Projekt ma zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych dzięki wymianie przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń medycznych. W ten sposób wspomożemy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie pacjentów w trybie jednodniowym – powiedział Piotr Matej, p.o. dyrektora COZL.

Wartość projektu to prawie 47,5 mln zł, z czego ponad 38 mln zł pochodzi z funduszy UE.

Drugim dofinansowanym projektem jest wdrożenie systemów teleinformatycznych i systemów integracji danych szpitalnych, co ma pozwolić pacjentom sprawniej korzystać z usług placówki. Centrum zostanie wyposażone w systemy do obsługi badań diagnostycznych, systemy planowania terapii pacjentów onkologicznych, systemy do przetwarzania obrazu, a dane i dokumentacja medyczna ma zostać zdigitalizowana.

– W szpitalu istnieje też potrzeba wzmocnienia stopnia cyfryzacji, stąd drugi projekt, który polega na wyposażeniu COZL-u w systemy do obsługi badań diagnostycznych. Dzięki temu zwiększony zostanie dostęp do dokumentacji i danych medycznych – podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa.

Koszt inwestycji to ponad 25,5 mln zł, z ponad 21,5 mln zł pochodzi ze środków UE, a ponad 1,3 mln zł z Budżetu Państwa.