Kierownicy klinik mogli wybrać kolor. Tak powstaje nowy szpital w Lublinie

Jeśli karetka przywiezie tu pacjenta, to do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dojedzie od strony al. Solidarności. To pierwsza nowość, która jest powiązana z mostkiem na Czechówką, który jest gotowy już od wielu miesięcy. Kolejna nowość w Szpitalu Klinicznym nr 1 to sam SOR, którego dotychczas tu nie było. Oddział ten znajduje się na poziomie najniższym. Osiem kondygnacji ponad nim, na poziomie najwyższym, jest kolejna nowość szpitala przy Staszica – lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest już właściwie gotowe, ale brakuje jeszcze tylko odpowiednich zezwoleń. – W tej chwili odbywa się procedura certyfikacji lądowiska – mówi Tomasz Brygała, zastępca dyrektora ds. infrastruktury i inwestycji w SPSK 1 w Lublinie.

Każda z części szpitala ma inny kolor przewodni, który pojawia się na ścianach. Blok operacyjny na pierwszy piętrze jest niebieski, ale niejednolicie. Okazuje się bowiem, że połowa kierowników klinik chciała mieć sale operacyjne w kolorze jaskrawo niebieskim, a pozostali w bardziej stonowanym. Dlatego w części sal niebieski daje po oczach, a w innych jest mniej intensywny. W salach operacyjnych postęp prac jest tak zaawansowany, że wygląda jakby wystarczyło jeszcze wstawić łóżka, kupić sprzęt medyczny i operować.

– Realizujemy ostatni etap inwestycji. Trwają intensywne prace wykończeniowe, prowadzone są roboty malarskie, instalacyjne. Jeszcze będą dojeżdżały wszelkiego rodzaju urządzenia, które były wcześniej zamówione, natomiast sytuacja niezależna od wykonawcy spowodowała, że terminy dostaw się przedłużyły – mówi Tomasz Brygała.