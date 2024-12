Latem w Ratuszu podjęto próbę znalezienia wykonawcy zapowiadanych od dłuższego czasu obiektów sportowych dla największej szkoły w mieście znajdującej się przy ul. Berylowej. Dwie oferty jakie wtedy się pojawiły okazały się zbyt drogie. Miasto planowało bowiem wydać niewiele ponad 3,7 mln zł, a najniższa z ofert złożona przez lubelską spółkę Garden Designers opiewała na 3,988 mln zł. Inna spółka – Budownictwo Drogowe Plus – złożyła ofertę na niemal 5 mln zł. Na początku września podjęto więc decyzję o unieważnieniu przetargu.

Projekt jednak jest już gotowy i czeka na realizację. Czekają również dzieci i ich rodzice. Miasto podejmuje więc ponownie próbę znalezienia wykonawcy i znowu ogłosiło przetarg. Chętni swoje oferty mogą przedstawiać do 10 stycznia.

Inwestycja do łatwych należeć nie będzie. Kilka obiektów sportowych wraz z infrastrukturą drogową ma powstać na skarpie wąwozu znajdującego się za szkołą. W planach są: boisko do koszykówki 3x3 z nawierzchnią poliuretanową w kolorze niebieskim, wielofunkcyjne boisko tzw. „klatka”, pole do gry w boule, pole do gry w ping-ponga, stół do gry w szachy i plac zabaw. Dodatkowo powstaną ścieżki, oświetlenie, monitoring, mury i murki oporowe oraz ogrodzenie. Całość na działce o zakupie której za około 1,1 mln zdecydowali kilka lat temu miejscy radni.

W szkole przy Berylowej uczy się około 1250 uczniów, jednak nie tylko im miałyby służyć nowe obiekty. Czekają na nie także mieszkańcy całego nowego, szybko rosnącego osiedla na Węglinie Południowym. Jeśli tym razem uda się wyłonić wykonawcę, to będzie miał on na wybudowanie nowej infrastruktury 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.