To już piąta edycja „Koleżeńskich korepetycji”. Program organizowany przez Urząd Miasta Lublin przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu dojrzałości, ale także korepetytorów.

– Już po raz piąty startujemy z projektem „Koleżeńskich korepetycji”. W ten sposób chcemy ułatwić uczennicom i uczniom klas maturalnych przygotowania do egzaminów dojrzałości, ale także zachęcić ich do studiowania i pozostania w naszym mieście. Inicjatywa wzmacnia pozycję Lublina jako atrakcyjnego ośrodka kształcenia – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Spotkania to okazja, by powtórzyć sobie najważniejsze tematy maturalne, ale również dowiedzieć się z pierwszej ręki jak wyglądają studia i co trzeba zrobić, by dostać się na wymarzony kierunek. A to dlatego, że korepetycje prowadzone są przez studentów i doktorantów lubelskich uczelni.

Urząd Miasta czeka na zgłoszenia zarówno korepetytorów, jak i uczniów chętnych na korepetycje do 21 marca 2025 roku. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Zajęcia będą prowadzone z przedmiotów tj. język polski, matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony), język angielski, chemia czy biologia. Zajęcia odbywać się będą w kwietniu w formie zdalnej lub stacjonarnej w maksymalnie 3-osobowych grupach. Uczestnicy będą pracować bazując na materiałach z poprzednich lat.