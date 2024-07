Nasz przegląd lubelskich murali. Uliczna sztuka zdobi miasto

Świdniczanka strzeliła cztery gole w meczu z Bronią Radom, ale przegrała. Transfery tuż-tuż

Do przerwy dobra gra i całkiem niezły wynik. Świdniczanka po 45 minutach prowadziła w meczu kontrolnym z Bronią Radom 3:1. Niestety, druga połowa należała do rywali, którzy ostatecznie pokonali drużynę Łukasza Gieresza 5:4. Oficjalnie do drużyny ze Świdnika jeszcze nie dołączył żaden nowy zawodnik, ale na dniach to się zmieni.