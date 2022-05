Komunikacja miejska w Lublinie. Jest 210 złotych, a będzie więcej

Formalnie nie jest to ani kara, ani mandat tylko opłata dodatkowa. Maj ja uiścić każdy, kto jedzie komunikacją miejską w Lublinie bez biletu, lub nie ma przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi (a ma bilet ulgowy) czy darmowego przejazdu.

Opłaty dodatkowe ZTM Lublin

Przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 210 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 126 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 147 zł.

Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 168 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 100,80 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 117,60 zł.

Za spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny – 630 zł.

Z tymi kwotami jednak już trzeba zacząć się żegnać, bo wkrótce zaczną obowiązywać wyższe. Stanie się to wraz z podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej. W najbliższy czwartek mają nad tym głosować radni i nic na razie nie zapowiada, żeby nowy cennik nie został wprowadzony. Podwyżka miałaby wejść w życie 1 lipca.

Bilet 15-minutowy ma zdrożeć z 2,80 na 3 zł.

40-minutowy z 3,60 zł na 4,00 zł,

90-minutowy ma kosztować już nie 4,40 zł ale 4,80 zł.

Jednoprzejazdowy zdrożałby z 4,20 zł na 4-60 zł.

Cena dobowego ma wzrosnąć z 12 na 13,20 zł.

Wzrosnąć mają też stawki w taryfie przystankowej, gdzie maksymalna opłata za przejazd wzrosłaby z 4,20 na 4,60 zł.

W taryfie pojawiłby się nowy bilet 6-godzinny za 8,20 zł.

Skąd w ogóle taka decyzja? Miasto tłumaczy to inflacją, spadkiem dochodów z podatków. Właśnie o wskaźnik inflacyjny 10,9 proc. mają zdrożeń przejzadówki. - Dla taryfy przystankowej nastąpi wzrost w zakresie: od 1 do 3 gr za „przejechany” przystanek dla biletów ulgowych i od 2 do 6 gr dla biletów pełnopłatnych (w zależności od przedziału określającego ilość pokonywanych przystanków) – czytamy w projekcie uchwały, którym zajmą się radni. - Dla taryfy okresowej w przeliczeniu na dzień ważności dla biletów ulgowych od 10 gr do 20 gr, a dla biletów pełnopłatnych od 20 gr do 40 gr - dodają autorzy dokumentu.

Nie ma w nim za to ani słowa o opłatach dodatkowych. A przecież ich wysokość zależy od cen biletów. Wyjaśnijmy, że kwestię opłaty dodatkowej reguluje się oddzielną uchwałą.

- W przypadku gdy Rada Miasta Lublin zatwierdzi zmiany w taryfie biletowej zawarte w projekcie uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta, zmieni się także wysokość opłaty dodatkowej za jazdę na tzw. "gapę" – przyznaje Monika Fisz z ZTM w Lublinie.

Jak bardzo zmienią się te kary? - Wysokość opłaty dodatkowej za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu wyniesie wówczas 230 zł, za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pasażer zapłaci 184 zł, a za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny - 690 zł – wyjaśnia Fisz.

Dodajmy tylko, że według danych z kwietnia gapowicze z komunikacji miejskiej są winni Lublinowi prawie 26 mln złotych. Rekordzistą jest 51-letni mężczyzna z bilansem 294 „mandatów” na 74 323,22 zł. Drugie miejsce zajmuje 28-latek z 280 karami na 71 486,02 zł.